Премьер Молдовы: Мятеж Пригожина показал слабость России

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан считает, что подавленный мятеж частной военной компании "Вагнера" в России выявил слабость Москвы, а также показывает все меньшую эффективность вмешательства Кремля в страну.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Речан заявил в интервью Reuters.

"То, что мы видели в последние дни, является четким свидетельством слабости российского руководства и российского управления армией. Россия гораздо слабее, чем люди думают", – считает премьер Молдовы.

Он добавил, что попытка мятежа в России может стать военным стимулом для Украины, которая борется с полномасштабным российским вторжением, и поднять ее боевой дух.

"Важно иметь еще больше обязательств со стороны Запада по обеспечению Украины тем, что ей нужно для защиты страны и вытеснения российских войск", – подчеркнул Речан.

Глава МИД Молдовы: Мятеж в России еще раз подтвердил необходимость членства в ЕС

Молдавский премьер отдельно отметил попытки вмешательства России в дела его государства, напомнив о попытке государственного переворота, а также фальшивые минирования и кибератаки.

"Мы не чувствуем, что Россия отступает или уменьшает интенсивность (вмешательства. – Ред.). Просто наши институты улучшили свои возможности для борьбы с этой гибридной войной России", – добавил он.

Напомним, в ночь на субботу, 24 июня, главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин объявил о намерениях "разобраться" с руководством российского Минобороны, утверждая, что оно пытается ликвидировать "вагнеровцев". Когда боевики уже двигались в сторону Москвы, Пригожин заявил об отмене "марша" и согласился на выезд в Беларусь.

Президент США Джо Байден подчеркнул, что Соединенные Штаты и их ближайшие союзники не причастны к мятежу группы "Вагнера", впервые публично комментируя российские события в эти выходные.