Половина финнов не верит, что новое правительство продержится до конца срока

49% граждан Финляндии считают, что новое правое правительство Петтери Орпо, которое на прошлой неделе начало работу, не продержится до конца четырехлетнего срока.

Об этом, как пишет "Европейская правда", свидетельствует опрос медиаконцерна Uutissuomalainen.

Большинство опрошенных – 49% – не верят, что правительство продержится полные четыре года, тогда как 28% респондентов считают, что у него есть шансы продержаться до окончания срока официальных полномочий.

23% не имеют определенного мнения по этому вопросу.

Большинство сторонников Коалиционной партии и "Настоящих финнов" склонны верить в то, что новое правительство останется у власти в следующие четыре года, зато среди электората оппозиционных партий это мнение менее распространено.

Опрос проходил с 6 по 14 июня – то есть до публикации правительственной программы и официального утверждения нового правительства 20 июня – среди 1000 жителей Финляндии.

Ранее стало известно, что партии-участницы новой правительственной коалиции в Финляндии определились со своими кандидатами на должности министров, закрепленные за ними по коалиционному соглашению.

О том, что означает смена власти в стране для дальнейшей поддержки Украины, "ЕвроПравда" рассказывала в статье "Финляндия меняет власть".