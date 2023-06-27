Посланець Папи Римського відвідає Москву із мирною місією

Спеціальний представник Папи Римського Франциска кардинал Маттео Дзуппі 28 червня розпочинає дводенну мирну місію до Москви.

Про це, як інформує "Європейська правда", заявила пресслужба Ватикану.

У повідомленні Святого Престолу йдеться, що візит, який запланований на 28-29 червня 2023 року, має на меті зміцнити "жести людяності, які можуть сприяти вирішенню нинішньої трагічної ситуації і пошуку шляхів до справедливого миру".

Зазначається, що кардинала Дзуппі супроводжуватиме представник Державного секретаріату Ватикану.

Очікується, що під час свого візиту до Москви спеціальний представник Ватикану підтримає прагнення Папи Франциска до врегулювання війни на європейському континенті.

Цей візит відбудеться після аналогічної місії Дзуппі до Києва на початку червня, коли він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

Раніше стало відомо, що Папа Римський Франциск попросив главу італійського єпископату кардинала Маттео Дзуппі створити миротворчу місію для війни в Україні.

Детальніше про роль Папи Римського у врегулюванні російсько-української війни дивіться у відеоблозі "Європейської правди".