Посланник Папы Римского посетит Москву с мирной миссией

Специальный представитель Папы Римского Франциска кардинал Маттео Дзуппи 28 июня начинает двухдневную мирную миссию в Москву.



Об этом, как информирует "Европейская правда", заявила пресс-служба Ватикана.



В сообщении Святого Престола говорится, что визит, который запланирован на 28-29 июня 2023 года, имеет целью укрепить "жесты человечности, которые могут способствовать решению нынешней трагической ситуации и поиску путей к справедливому миру".



Отмечается, что кардинала Дзуппи будет сопровождать представитель Государственного секретариата Ватикана.



Ожидается, что во время своего визита в Москву специальный представитель Ватикана поддержит стремление Папы Франциска к урегулированию войны на европейском континенте.



Этот визит состоится после аналогичной миссии Дзуппи в Киев в начале июня, когда он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.



Ранее стало известно, что Папа Римский Франциск попросил главу итальянского епископата кардинала Маттео Дзуппи создать миротворческую миссию для войны в Украине.

Подробнее о роли Папы Римского в урегулировании российско-украинской войны смотрите в видеоблоге "Европейской правды".