Чехія пообіцяла більше військової техніки для України

Міністр оборони Чехії Яна Чернохова заявила, що на складах армії країни ще є техніка, яку можна надати Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", вона заявила на пресконференції, в якій також брав участь прем'єр-міністр Петр Фіала, повідомляє Ceske Noviny.

"У нас все ще є варіанти з армійських запасів", – сказала Чернохова, яку цитує Reuters.

Чернохова також вказала на те, що армія її країни врахує уроки війни в Україні при здійсненні закупівель та розробці оборонної стратегії, яку Міноборони Чехії планує завершити до вересня 2023 року.

Петр Фіала у свою чергу заявив, що з січня до травня 2023 року Чехія надала Україні 24 танки, 76 БМП та 645 протитанкових керованих ракет,16 спеціальних автомобілів для систем ППО, 57 тисяч боєприпасів для гармат і гаубиць, а також 144 зенітних гармат.

Крім того, Україна отримала інші військові матеріали, обладнання, запасні частини, паливо та засоби радіаційного, хімічного та біологічного захисту.

Фіала зазначив, що уряд Чехії також скоординував постачання сотень додаткових одиниць важкої військової техніки за ліцензіями або у співпраці з іноземними партнерами.

Раніше повідомлялося, що Чехія планує надати Україні військову допомогу на суму близько 25-29 млн доларів, переважно не задіяне чеською армією майно зі складів.

У лютому, нагадаємо, прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала заявляв, що військова допомога Україні з боку чеського уряду з початку повномасштабного російського вторгнення досягла 10 мільярдів чеських крон (422 мільйони євро), а оборонна промисловість Чехії відправила озброєння ще на 30 мільярдів крон (1,27 мільярда євро).