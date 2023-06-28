Прем'єрка Естонії заявила про "сюрприз" для України на саміті НАТО у Вільнюсі

Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас разом із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом обговорили питання майбутнього членства України в Альянсі.

Про це йшлося на спільній пресконференції Каллас і Столтенберга, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив Столтенберг, на Вільнюському саміті члени Альянсу "знайдуть спільну мову, в тому числі і щодо того, як реагувати на прагнення України до членства".

Водночас Столтенберг наголосив, що зараз найважливіше завдання – забезпечення перемоги України у війні з РФ.

"Тому основна увага має бути зосереджена на тому, як забезпечити перемогу України, і це є передумовою для будь-якої змістовної дискусії про подальше членство", – сказав генсек Альянсу, додавши, що на саміті у Вільнюсі буде посилена практична підтримка, яка наблизить Україну до НАТО.

"Багаторічна програма забезпечення повної оперативної сумісності України з силами НАТО є важливим кроком, і ми також обговорюємо шляхи подальшого зміцнення політичних зв'язків, в тому числі шляхом потенційної домовленості про створення Ради Україна-НАТО", – зауважив Столтенберг.

Водночас Каллас наголосила, що НАТО є єдиною дієвою гарантією безпеки.

"Тому в наших інтересах знайти цей шлях, але формулювання ще опрацьовуються, і ми не хочемо якимось чином зіпсувати сюрприз Вільнюського саміту", – додала вона, коментуючи слова Столтенберга.

Як відомо, на липневому саміті НАТО у Вільнюсі Україна прагне домогтись чітких формулювань щодо перспективи отримання членства в Північноатлантичному альянсі.

Раніше міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі заявив, що Лондон буде "дуже прихильним", якщо Україна зможе пройти через спрощений процес вступу до НАТО.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв Україні довгострокові гарантії безпеки, водночас він розвіяв сподівання Києва на прискорений вступ у НАТО.

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