Премьер Эстонии заявила о "сюрпризе" для Украины на саммите НАТО в Вильнюсе

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас вместе с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом обсудили вопрос будущего членства Украины в Альянсе.

Об этом шла речь на совместной пресс-конференции Каллас и Столтенберга, сообщает "Европейская правда".

Как отметил Столтенберг, на Вильнюсском саммите члены Альянса "найдут общий язык, в том числе и относительно того, как реагировать на стремление Украины к членству".

В то же время Столтенберг подчеркнул, что сейчас важнейшая задача – обеспечение победы Украины в войне с РФ.

"Поэтому основное внимание должно быть сосредоточено на том, как обеспечить победу Украины, и это является предпосылкой для любой содержательной дискуссии о дальнейшем членстве", – сказал генсек Альянса, добавив, что на саммите в Вильнюсе будет усилена практическая поддержка, которая приблизит Украину к НАТО.

"Многолетняя программа обеспечения полной оперативной совместимости Украины с силами НАТО является важным шагом, и мы также обсуждаем пути дальнейшего укрепления политических связей, в том числе путем потенциальной договоренности о создании Совета Украина-НАТО", – отметил Столтенберг.

В то же время Каллас подчеркнула, что НАТО является единственной действенной гарантией безопасности.

"Поэтому в наших интересах найти этот путь, но формулировки еще прорабатываются, и мы не хотим каким-то образом испортить сюрприз Вильнюсского саммита", – добавила она, комментируя слова Столтенберга.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что Лондон будет "очень благосклонен", если Украина сможет пройти через упрощенный процесс вступления в НАТО.

Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал Украине долгосрочные гарантии безопасности, в то же время он развеял надежды Киева на ускоренное вступление в НАТО.

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