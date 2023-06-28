У Фінляндії розповіли, як посилять обмеження на в’їзд росіян

Фінляндія готується ще більше посилити обмеження на в’їзд для громадян Росії, аби уникнути випадків зловживання – зміни торкнуться кількох категорій подорожувальників.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в матеріалі фінського суспільного мовника Yle.

Голова консульського відділу Міністерства закордонних справ Фінляндії Юссі Таннер пояснив, що щодо посилень поки немає чіткої лінії, але планується, що обмеження торкнуться, наприклад, власників нерухомості.

Наразі у Фінляндії діє ухвалене у вересні 2022 року принципове рішення, відповідно до якого власники квартир і об'єктів нерухомості можуть приїжджати в країну для невідкладних робіт з їх обслуговування.

Також планується обмежити в'їзд абітурієнтів для складання іспитів: в'їжджати зможуть тільки ті, хто вступає на навчальні програми, що ведуть до отримання ступеня або кваліфікації. За словами Таннера, цією лазівкою часто користувались росіяни, які приїжджали до Фінляндії.

По-третє, Фінляндія планує обмежити діловий туризм. Вимоги можуть полягати, наприклад, у тому, щоб напрямком відрядження була лише Фінляндія, а не інша країна.

За оцінками керівника консульського відділу фінського МЗС, рішення ухвалять протягом "тижня-двох".

Нагадаємо, що ще до призначення нового уряду його нинішній очільник Петтері Орпо назвав "само собою зрозумілим", що обмеження на в'їзд для російських туристів буде продовжене.