В Финляндии рассказали, как ужесточат ограничения на въезд россиян

Финляндия готовится еще больше ужесточить ограничения на въезд для граждан России, чтобы избежать случаев злоупотребления – изменения коснутся нескольких категорий путешественников.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в материале финского общественного вещателя Yle.

Глава консульского отдела Министерства иностранных дел Финляндии Юсси Таннер пояснил, что по усилениям пока нет четкой линии, но планируется, что ограничения коснутся, например, владельцев недвижимости.

Сейчас в Финляндии действует принятое в сентябре 2022 года принципиальное решение, в соответствии с которым владельцы квартир и объектов недвижимости могут приезжать в страну для неотложных работ по их обслуживанию.

Также планируется ограничить въезд абитуриентов для сдачи экзаменов: въезжать смогут только те, кто поступает на учебные программы, ведущие к получению степени или квалификации. По словам Таннера, этой лазейкой часто пользовались россияне, которые приезжали в Финляндию.

В-третьих, Финляндия планирует ограничить деловой туризм. Требования могут заключаться, например, в том, чтобы направлением командировки была только Финляндия, а не другая страна.

По оценкам руководителя консульского отдела финского МИДа, решение примут в течение "недели-двух".

Напомним, что еще до назначения нового правительства его нынешний глава Петтери Орпо назвал "само собой разумеющимся", что ограничение на въезд для российских туристов будет продолжено.