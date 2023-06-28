Шредер не шкодує через свою політику щодо Росії

Колишній канцлер Німеччини від Соціал-демократичної партії Герхард Шредер не вважає, що його політика щодо Росії була помилковою.

Про це він сказав в інтерв’ю для документального фільму RTL, який покажуть 29 червня, повідомляє "Європейська правда".

Документальний фільм RTL, у якому фігурує ексканцлер, присвячений історії газети Bild та її колишнього головного редактора Кая Дікманна. Шредера просять прокоментувати репортаж про себе.

"Оскільки я вважав і вважаю, що те, що я робив політично щодо Росії, було правильним, і я все ще вважаю, що це було правильним, це впливає на мене, але насправді не завдає мені болю. Це моє життя, і це те, чим я живу. І ніхто не може вказувати мені, як я маю його проживати", – заявив він.

Шредер також заявив, що далекий від того, щоб відректися від президента Росії Владіміра Путіна.

"Критикуйте те, що я зробив, або не робіть цього. Але не чекайте, що я відречуся від чогось або когось. Наразі занадто багато хто відмовляється від чогось", – сказав політик. У RTL уточнили, що інтерв'ю було записано 20 квітня.

Як відомо, Шредер був канцлером з 1998 по 2005 рік і лідером СДПН з 1999 по 2004 рік. Після того як його усунули з посади глави уряду, він багато років працював у російських енергетичних компаніях і досі вважається другом Путіна.

Шредер зустрічався з Путіним у Москві через кілька тижнів після початку війни, а потім ще раз у липні 2022 року. Після кожної зустрічі він запевняв, що Москва буцімто зацікавлена у припиненні війни.

Раніше стало відомо, що ексканцлера не запросили на конференцію його рідної партії, що відбудеться 8-10 грудня в Берліні. Також Шредера не запросили на святкування 160-річчя СДПН, зокрема, через його візит до російського посольства на святкування 9 травня.