Шредер не жалеет о своей политике в отношении России

Бывший канцлер Германии от Социал-демократической партии Герхард Шредер не считает, что его политика в отношении России была ошибочной.

Об этом он сказал в интервью для документального фильма RTL, который покажут 29 июня, сообщает "Европейская правда".

Документальный фильм RTL, в котором фигурирует экс-канцлер, посвященный истории газеты Bild- и ее бывшего главного редактора Кая Дикманна. Шредера просят прокомментировать репортаж о себе.

"Поскольку я считал и считаю, что то, что я делал политически в отношении России, было правильным, и я все еще считаю, что это было правильным, это влияет на меня, но на самом деле не причиняет мне боли. Это моя жизнь, и это то, чем я живу. И никто не может указывать мне, как я должен ее проживать", – заявил он.

Шредер также заявил, что далек от того, чтобы отречься от президента России Владимира Путина.

"Критикуйте то, что я сделал, или не делайте этого. Но не ждите, что я отрекусь от чего-то или кого-то. Сейчас слишком многие отказываются от чего-то", – сказал политик. В RTL уточнили, что интервью было записано 20 апреля.

Бывший канцлер Германии считается близким другом Путина и много лет активно работал на российские энергетические компании.

Как известно, Шредер был канцлером с 1998 по 2005 год и лидером СДПГ с 1999 по 2004 год. После того как его отстранили от должности главы правительства, он много лет работал в российских энергетических компаниях и до сих пор считается другом Путина.

Шредер встречался с Путиным в Москве через несколько недель после начала войны, а затем еще раз в июле 2022 года. После каждой встречи он уверял, что Москва якобы заинтересована в прекращении войны.

Ранее стало известно, что экс-канцлера не пригласили на конференцию его родной партии, которая состоится 8-10 декабря в Берлине. Также Шредера не пригласили на празднование 160-летия СДПГ, в частности, из-за его визита в российское посольство на 9 мая.