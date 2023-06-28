На Мальті дозволили аборти в разі серйозної загрози здоров’ю матері

Мальтійський парламент у середу одноголосно схвалив незначне пом'якшення законодавства про аборти, яке вважається найсуворішим у Європейському Союзі – його, однак, уже розкритикували через розпливчастість.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в публікації AP.

Минулої осені влада Мальти розробила законопроєкт, який би дозволяв жінкам перервати вагітність, якщо її життя або здоров'я перебуває в небезпеці.

Цей крок ухвалили після інциденту, коли американській туристці відмовили у проханні перервати нежиттєздатну вагітність після того, як у неї почалася сильна кровотеча.

Та під тиском протестів останніх місяців влада Мальти прибрала більш м’які норми. У результаті аборт у новій редакції законопроєкту дозволяється лише після згоди трьох спеціалістів, якщо здоров’я жінки перебуває під серйозною загрозою.

Закон дозволяє лікарю перервати вагітність без подальших консультацій лише тоді, якщо життю матері загрожує "безпосередня небезпека".

Громадські організації Мальти, які виступають за лібералізацію законодавства про аборти, вже розкритикували рішення парламенту й попередили, що навіть за загрози здоров’ю жінки "існує велика ймовірність того, що лікарі будуть звертатися за дозволом через страх перед судовим переслідуванням".

Католицька Мальта – єдина з 27 країн Євросоюзу, де досі заборонені аборти за будь-яких підстав. Натомість за переривання вагітності на жінку може чекає покарання до трьох років ув'язнення, а за надання допомоги – до чотирьох років.

Хоча ці покарання фактично не застосовуються з 1980 року, на початку місяця мальтійців збурив арешт жінки, яка зробила медикаментозний аборт вдома.