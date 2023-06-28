На Мальте разрешили аборты в случае серьезной угрозы здоровью матери

Мальтийский парламент в среду единогласно одобрил незначительное смягчение законодательства об абортах, которое считается самым строгим в Европейском Союзе – его, однако, уже раскритиковали из-за расплывчатости.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в публикации AP.

Прошлой осенью власти Мальты разработали законопроект, который бы позволял женщинам прервать беременность, если ее жизнь или здоровье находится в опасности.

Этот шаг приняли после инцидента, когда американской туристке отказали в просьбе прервать нежизнеспособную беременность после того, как у нее началось сильное кровотечение.

Но под давлением протестов последних месяцев власти Мальты убрали более мягкие нормы. В результате аборт в новой редакции законопроекта разрешается только после согласия трех специалистов, если здоровье женщины находится под серьезной угрозой.

Закон позволяет врачу прервать беременность без дальнейших консультаций только тогда, если жизни матери угрожает "непосредственная опасность".

Общественные организации Мальты, выступающие за либерализацию законодательства об абортах, уже раскритиковали решение парламента и предупредили, что даже при угрозе здоровью женщины "существует большая вероятность того, что врачи будут обращаться за разрешением из-за страха перед судебным преследованием".

Католическая Мальта – единственная из 27 стран Евросоюза, где до сих пор запрещены аборты по любым основаниям. Зато за прерывание беременности женщину может ждет наказание до трех лет заключения, а за оказание помощи – до четырех лет.

Хотя эти наказания фактически не применяются с 1980 года, в начале месяца мальтийцев возмутил арест женщины, которая сделала медикаментозный аборт дома.