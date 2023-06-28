Росіянин у Словенії фотографував військовий ангар, його допитали й відпустили – ЗМІ

Словенські спецслужби перевіряють інцидент за участі громадянина Росії, який потай фільмував військовий аеропорт Збройних сил країни в місті Церклє-об-Кркі на південному сході країни.

Про це стало відомо телеканалу RTV Slovenija, повідомляє "Європейська правда".

За неофіційною інформацією, 4 червня під час дня відкритих дверей аеропорту Збройних сил Словенії в Церкльє-об-Кркі в одному з ангарів був помічений молодий чоловік, який фотографував техніку і приміщення.

Робив він це в недозволеному місці, оскільки все, що призначалося для показу громадськості, було виставлене на загальний огляд. У ситуацію втрутилася військова поліція.

Молодий чоловік виявився іноземцем, громадянином Росії. За неофіційною інформацією, він є студентом, який навчається в Ново-Мєсто, що в сусідньому регіоні. Чоловіка затримали, допитали й відпустили.

За даними RTV Slovenija, спецслужба країни – Служба розвідки і безпеки – була поінформована про інцидент. Публічно коментувати ситуацію там відмовились.

Натомість Міністерство оборони Словенії підтвердило, що "незвичайну активність" одного з відвідувачів дня відкритих дверей летовища в Церклє-об-Кркі ретельно перевірили.

Раніше цього року стало відомо, що Служба розвідки і безпеки Словенії виявила в Любляні двох іноземних громадян, які шпигували на користь Росії, та затримала їх.

Двоє російських агентів, як вважається, перебували на службі російської військової розвідки ГРУ і працювали за складною програмою "сплячих агентів". Більшість з таких агентів мають фальшиві документи і громадянство третіх країн, часто з країн Південної Америки, і більшість з них працюють під прикриттям військової розвідки ГРУ.