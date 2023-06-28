Россиянин в Словении фотографировал военный ангар, его допросили и отпустили - СМИ

Словенские спецслужбы проверяют инцидент с участием гражданина России, который тайком снимал военный аэропорт Вооруженных сил страны в городе Церкле-об-Крки на юго-востоке страны.

Об этом стало известно телеканалу RTV Slovenija, сообщает "Европейская правда".

По неофициальной информации, 4 июня во время дня открытых дверей аэропорта Вооруженных сил Словении в Церкле-об-Крки в одном из ангаров был замечен молодой человек, который фотографировал технику и помещения.

Делал он это в неположенном месте, поскольку всё, что предназначалось для показа общественности, было выставлено на всеобщее обозрение. В ситуацию вмешалась военная полиция.

Молодой человек оказался иностранцем, гражданином России. По неофициальной информации, он является студентом, который учится в Ново-Место, что в соседнем регионе. Мужчину задержали, допросили и отпустили.

По данным RTV Slovenija, спецслужба страны – Служба разведки и безопасности – была проинформирована об инциденте. Публично комментировать ситуацию там отказались.

Зато Министерство обороны Словении подтвердило, что "необычную активность" одного из посетителей дня открытых дверей аэропорта в Церкле-об-Крки тщательно проверили.

Ранее в этом году стало известно, что Служба разведки и безопасности Словении обнаружила в Любляне двух иностранных граждан, которые шпионили в пользу России, и задержала их.

Двое российских агентов, как считается, находились на службе российской военной разведки ГРУ и работали по сложной программе "спящих агентов". Большинство из таких агентов имеют фальшивые документы и гражданство третьих стран, часто из стран Южной Америки, и большинство из них работают под прикрытием военной разведки ГРУ.