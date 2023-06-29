Молдова не пустила пов'язаного із бойовиками на Донбасі громадянина РФ

До Молдови намагався потрапити громадянин Росії, пов'язаний із проросійськими загонами, які воюють на Донбасі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила прикордонна поліція Молдови.

Громадянина Росії, пов'язаного з проросійськими військами на Донбасі, вдалося виявити на основі аналізу ризиків та інформації, отриманої в результаті обміну розвідувальними даними зі Службою розвідки і безпеки Молдови та міжнародними партнерами.

Як зазначає прикордонна поліція, іноземець мав намір в'їхати до Республіки Молдова і був виявлений у пасажирському потоці в міжнародному аеропорту Кишинева.

Цього громадянина не пропустили через державний кордон. Після проведення перевірочних заходів він був повернутий літаком до держави відправлення.

Тридцять два іноземних громадянина отримали відмову у в'їзді до Молдови за останні 24 години.

Нагадаємо, в середені травня Молдова не пустила російського найманця, який хотів транзитом проїхати в Україну.