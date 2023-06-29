Молдова не пустила связанного с боевиками на Донбассе гражданина РФ

В Молдову пытался попасть гражданин России, связанный с пророссийскими отрядами, которые воюют на Донбассе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила пограничная полиция Молдовы.

Гражданина России, связанного с пророссийскими войсками на Донбассе, удалось выявить на основе анализа рисков и информации, полученной в результате обмена разведывательными данными со Службой разведки и безопасности Молдовы и международными партнерами.

Как отмечает пограничная полиция, иностранец намеревался въехать в Республику Молдова и был обнаружен в пассажирском потоке в международном аэропорту Кишинева.

Этого гражданина не пропустили через государственную границу. После проведения проверочных мероприятий он был возвращен самолетом в государство отправления.

Тридцать два иностранных гражданина получили отказ во въезде в Молдову за последние 24 часа.

Напомним, в середине мая Молдова не пустила российского наемника, который хотел транзитом проехать в Украину.