Молдова не пустила связанного с боевиками на Донбассе гражданина РФ
Четверг, 29 июня 2023, 14:38
В Молдову пытался попасть гражданин России, связанный с пророссийскими отрядами, которые воюют на Донбассе.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила пограничная полиция Молдовы.
Гражданина России, связанного с пророссийскими войсками на Донбассе, удалось выявить на основе анализа рисков и информации, полученной в результате обмена разведывательными данными со Службой разведки и безопасности Молдовы и международными партнерами.
Как отмечает пограничная полиция, иностранец намеревался въехать в Республику Молдова и был обнаружен в пассажирском потоке в международном аэропорту Кишинева.
Этого гражданина не пропустили через государственную границу. После проведения проверочных мероприятий он был возвращен самолетом в государство отправления.
Тридцать два иностранных гражданина получили отказ во въезде в Молдову за последние 24 часа.
Напомним, в середине мая Молдова не пустила российского наемника, который хотел транзитом проехать в Украину.