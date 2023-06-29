Чехія закрила в’їзд для спортсменів, що представляють Росію
Уряд Чехії в середу ввечері підтримав пропозицію Міністерства спорту про заборону участі окремих спортсменів та спортивних команд, які представляють Російську Федерацію, у спортивних змаганнях на чеській території.
Про це йдеться в повідомленні чеського уряду, яке цитує "Європейська правда".
Рішення уряду Чехії означає не лише заборону участі в місцевих змаганнях для росіян та їхніх представників, а й заборону участі окремих спортсменів та спортивних команд, які представляють Чеську Республіку, у змаганнях на території Росії.
Пропозицію ініціювали спортивні асоціації та підтримало керівництво Національного спортивного агентства Чехії.
Спортсмени з Росії та Білорусі не можуть брати участь у багатьох спортивних змаганнях після повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року.
Раніше стало відомо, що у керівництві Ради Європи підтримують заклик до Міжнародного олімпійського комітету не допускати до змагань російських та білоруських спортсменів у 2024 році.
Міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер погрожує заборонити російським спортсменам в'їзд до країни, якщо МОК допустить їх до змагань.