Чехія закрила в’їзд для спортсменів, що представляють Росію

Уряд Чехії в середу ввечері підтримав пропозицію Міністерства спорту про заборону участі окремих спортсменів та спортивних команд, які представляють Російську Федерацію, у спортивних змаганнях на чеській території.

Про це йдеться в повідомленні чеського уряду, яке цитує "Європейська правда".

Рішення уряду Чехії означає не лише заборону участі в місцевих змаганнях для росіян та їхніх представників, а й заборону участі окремих спортсменів та спортивних команд, які представляють Чеську Республіку, у змаганнях на території Росії.

Пропозицію ініціювали спортивні асоціації та підтримало керівництво Національного спортивного агентства Чехії.

Спортсмени з Росії та Білорусі не можуть брати участь у багатьох спортивних змаганнях після повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Раніше стало відомо, що у керівництві Ради Європи підтримують заклик до Міжнародного олімпійського комітету не допускати до змагань російських та білоруських спортсменів у 2024 році.

Міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер погрожує заборонити російським спортсменам в'їзд до країни, якщо МОК допустить їх до змагань.