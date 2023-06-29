Чехия закрыла въезд для спортсменов, представляющих Россию

Правительство Чехии в среду вечером поддержало предложение Министерства спорта о запрете участия отдельных спортсменов и спортивных команд, представляющих Российскую Федерацию, в спортивных соревнованиях на чешской территории.

Об этом говорится в сообщении чешского правительства, которое цитирует "Европейская правда".

Решение правительства Чехии означает не только запрет участия в местных соревнованиях для россиян и их представителей, но и запрет участия отдельных спортсменов и спортивных команд, представляющих Чешскую Республику, в соревнованиях на территории России.

Предложение инициировали спортивные ассоциации и поддержало руководство Национального спортивного агентства Чехии.

Спортсмены из России и Беларуси не могут участвовать во многих спортивных соревнованиях после полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Ранее стало известно, что в руководстве Совета Европы поддерживают призыв к Международному олимпийскому комитету не допускать к соревнованиям российских и белорусских спортсменов в 2024 году.

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер угрожает запретить российским спортсменам въезд в страну, если МОК допустит их к соревнованиям.