Зеленський закликав ЄС не зупинятися у санкціях проти Росії

Президент України Володимир Зеленський наголосив на важливості продовжувати санкційний тиск на Росію.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Зеленський заявив під час онлайн-виступу на засіданні Європейської ради.

"Важливо не зупинятись у санкціях. Що менше буде пауз, то менше Росія адаптується до тиску на неї та менше придумає, як обходити санкції", – зазначив він.

Зеленський подякував за запровадження 11-го пакету санкцій проти РФ, в якому приділили увагу намаганням Росії обійти санкції через треті країни.

"І таку увагу варто посилити у 12-му санкційному пакеті ЄС", – додав український президент.

Він розповів, що у російських ракетах, якими російські війська обстрілюють Україну, містяться критичні компоненти, вироблені західними країнами.

"З цим не можна миритися. Маємо разом повністю зупинити використання Росією технологій вільного світу заради агресії проти свободи", – підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, у Міністерстві закордонних справ Польщі заявили, що Євросоюзу вже необхідно розпочати роботу над 12-м пакетом санкцій проти Росії.