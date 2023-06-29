Зеленский призвал ЕС не останавливаться в санкциях против России

Президент Украины Владимир Зеленский отметил важность продолжать санкционное давление на Россию.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Зеленский заявил во время онлайн-выступления на заседании Европейского совета.

"Важно не останавливаться в санкциях. Чем меньше будет пауз, тем меньше Россия адаптируется к давлению на нее и меньше придумает, как обходить санкции", – отметил он.

Зеленский поблагодарил за введение 11-го пакета санкций против РФ, в котором уделили внимание попыткам России обойти санкции через третьи страны.

"И такое внимание следует усилить в 12-м санкционном пакете ЕС", – добавил украинский президент.

Он рассказал, что в российских ракетах, которыми российские войска обстреливают Украину, содержатся критические компоненты, произведенные западными странами.

"С этим нельзя мириться. Должны вместе полностью остановить использование Россией технологий свободного мира ради агрессии против свободы", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, в Министерстве иностранных дел Польши заявили, что Евросоюзу уже необходимо начать работу над 12-м пакетом санкций против России.