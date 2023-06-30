Чеський парламент провів дебати щодо оформлення стосунків одностатевих пар

У парламенті Чехії у четвер пройшли дебати щодо оформлення стосунків одностатевих пар як шлюбу.

Про це повідомляє Euractiv, пише "Європейська правда".

У парламенті розглядають два взаємно суперечні проєкти закону – про визнання інституту шлюбу у тому числі для одностатевих пар та про захист шлюбу як "союзу чоловіка і жінки" у конституції країни.

Речниця Палати представників Маркета Пекарова-Адамова від TOP 09 пропонує як можливий компроміс, щоби одностатеві пари де-факто отримали ті ж права, як партнери у шлюбі, але сам інструмент назвали інакше.

На цей час у Чехії партнери однієї статі можуть оформити лише цивільне партнерство. Схожий підхід використовують також Латвія, Хорватія, Угорщина.

Президент Чехії днями висловився за те, щоб уможливити шлюби між партнерами однієї статі.

Поправки до Цивільного кодексу Чехії, які парламент намагається поставити на голосування щонайменше з травня, передбачають, що люди однієї статі матимуть у шлюбі такі ж права, які зараз мають жінка й чоловік: наявність спільного майна, право на пенсію вдівця та вдови, права та обов'язки щодо дітей, а також доступ до замісної сімейної опіки.

У результаті зареєстровані цивільні партнерства, які зараз можуть укладати геї та лесбійки та які існують у Чехії з 2006 року, практично зникнуть як інститут.

Нагадаємо, нещодавно одностатеві шлюби легалізувала Естонія.