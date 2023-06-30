Чешский парламент провел дебаты по оформлению отношений однополых пар

В парламенте Чехии в четверг прошли дебаты по оформлению отношений однополых пар как брака.

Об этом сообщает Euractiv, пишет "Европейская правда".

В парламенте рассматривают два взаимно противоречивые проекты закона – о признании института брака в том числе для однополых пар и о защите брака как "союза мужчины и женщины" в конституции страны.

Спикер Палаты представителей Маркета Пекарова-Адамова от TOP 09 предлагает как возможный компромисс, чтобы однополые пары де-факто получили те же права, как партнеры в браке, но сам инструмент назвали иначе.

В настоящее время в Чехии партнеры одного пола могут оформить только гражданское партнерство. Похожий подход используют также Латвия, Хорватия, Венгрия.

Президент Чехии на днях высказался за то, чтобы сделать возможным браки между партнерами одного пола.

Поправки в Гражданский кодекс Чехии, которые парламент пытается поставить на голосование как минимум с мая, предусматривают, что люди одного пола будут иметь в браке такие же права, которые сейчас имеют женщина и мужчина: наличие общего имущества, право на пенсию вдовца и вдовы, права и обязанности в отношении детей, а также доступ к замещающей семейной опеке.

В результате зарегистрированные гражданские партнерства, которые сейчас могут заключать геи и лесбиянки и которые существуют в Чехии с 2006 года, практически исчезнут как институт.

Напомним, недавно однополые браки легализовала Эстония.