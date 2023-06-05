Греція врятувала понад 90 мігрантів, які застрягли на острівці на кордоні з Туреччиною

Грецька влада врятувала 91 мігранта з річкового острівця і перевезла їх в центр прийому біля кордону з Туреччиною.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Поліція повідомила, що до складу групи входили 32 чоловіки, 25 жінок і 34 дитини. На операції був присутній Червоний Хрест. Кілька мігрантів сказали поліції, що вони з Сирії.

Мігранти перебували на острівці на річці Еврос щонайменше з п'ятниці, коли неурядові організації надіслали грецькій владі електронні листи з попередженням про їхню присутність там. Частина острівця є грецькою землею, а частина – турецькою. До неділі мігранти перейшли на грецький бік, що дозволило розпочати рятувальну операцію.

Низький рівень води в річці останнім часом "сприяє нелегальній переправі мігрантів, які використовують острівці, що знаходяться як на грецькій, так і на турецькій території... грецький уряд звернувся до турецького уряду, який був приведений до присяги (в суботу), з проханням координувати дії прикордонних служб і запобігати нелегальним переправам", – йдеться в заяві грецького уряду.

Майже весь сухопутний кордон між Грецією і Туреччиною проходить по річці Еврос, яку в Туреччині називають Мерік. Еврос є ключовим пунктом перетину кордону з Грецією для людей, які шукають кращого життя в Європейському Союзі. Греція побудувала високий паркан уздовж більшої частини кордону, щоб запобігти в'їзду мігрантів, і планує його подальше розширення.