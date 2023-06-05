Греция спасла более 90 мигрантов, которые застряли на островке на границе с Турцией

Греческие власти спасли 91 мигранта с речного островка и перевезли их в центр приема у границы с Турцией.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Полиция сообщила, что в состав группы входили 32 мужчины, 25 женщин и 34 ребенка. На операции присутствовал Красный Крест. Несколько мигрантов сказали полиции, что они из Сирии.

Мигранты находились на островке на реке Эврос по меньшей мере с пятницы, когда неправительственные организации прислали греческим властям электронные письма с предупреждением об их присутствии там. Часть островка является греческой землей, а часть – турецкой. К воскресенью мигранты перешли на греческую сторону, что позволило начать спасательную операцию.

Низкий уровень воды в реке в последнее время "способствует нелегальной переправе мигрантов, которые используют островки, находящиеся как на греческой, так и на турецкой территории... греческое правительство обратилось к турецкому правительству, которое было приведено к присяге (в субботу), с просьбой координировать действия пограничных служб и предотвращать нелегальные переправы", – говорится в заявлении греческого правительства.

Почти вся сухопутная граница между Грецией и Турцией проходит по реке Эврос, которую в Турции называют Мерик. Эврос является ключевым пунктом пересечения границы с Грецией для людей, которые ищут лучшей жизни в Европейском Союзе. Греция построила высокий забор вдоль большей части границы, чтобы предотвратить въезд мигрантов, и планирует его дальнейшее расширение.