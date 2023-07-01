На саммите ЕС не уладили разногласия с Польшей и Венгрией по распределению мигрантов

Во время июньского саммита лидерам ЕС не удалось найти компромиссное решение с Польшей и Венгрией, которые продолжают выступать против предложенных изменений в миграционной политике.

Об этом сообщает Euractiv, пишет "Европейская правда".

Будапешт и Варшава продолжают отказываться пойти на уступки и согласиться с распределением прибывающих мигрантов между странами-членами.

Ранее в июне министры внутренних дел стран ЕС квалифицированным большинством поддержали план об обязательном распределении мигрантов, прибывающих в Европу, между странами-членами. В нем предусмотрено, что страны, которые откажутся участвовать, должны будут оплатить за свое решение 20 тысяч евро за каждого человека, которого не захотели принимать. Венгрия и Польша выступают против.

При обсуждении этого вопроса на саммите лидеров 29-30 июня Варшава и Будапешт заявили, что любая европейская система перемещения мигрантов должна быть механизмом исключительно добровольным и что они отказываются платить определенный штраф. Обе страны также настаивают, что это решение должно было бы приниматься единогласно, а не квалифицированным большинством.

В ответ от некоторых стран, в частности премьера Люксембурга Ксавье Беттеля прозвучали обвинения, что Польша и Венгрия отказываются уважать договоры ЕС.

Поскольку к общей позиции так и не пришли, миграционный вопрос почти не упомянули в выводах саммита.

Как уже сообщалось, из-за этого нерешенного спора ЕС не смог одобрить инициативу Чехии в поддержку украинских беженцев.

Президент Евросовета Шарль Мишель после саммита опубликовал собственное коммюнике, где остановился на миграционном вопросе – что является необычным шагом. В нем президент Евросовета отметил, что страны должны найти консенсус относительно эффективной системы миграции и предоставления убежища, и что "в контексте мер солидарности, перемещение и переселение должно происходить на добровольных началах и все формы солидарности должны расцениваться равнозначно и не служить потенциальным привлекающим фактором для нелегальной миграции".