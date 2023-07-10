Лідер СДПН розповів, що отримає Україна у Вільнюсі замість вступу до НАТО

Співголова Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Ларс Клінгбайль перед самітом у Вільнюсі 11-12 липня заявив, що Україна не стане членом НАТО, доки триває війна з Росією.

Про це, як інформує "Європейська правда", він розповів в інтерв'ю RND.

За його словами, на саміті в Литві Альянс "надішле чіткий сигнал про тісну військову співпрацю з Україною", мета якої – "посилити підготовку українських солдатів і привести Україну до стандартів НАТО".

"Альянс не може прийняти Україну, поки вона перебуває у стані війни, інакше Німеччина та інші союзники негайно стануть стороною війни", – зазначив Клінгбайль.

На його думку, це "все кроки, які можна зробити вже зараз, і які є корисними для майбутнього та потенціалу стримування Росії".

"Путін щодня помічає запеклий опір України та дійсно велику підтримку, яку Європа, США, інші держави надають для того, щоб Україна могла бути успішною", – додав він.

Відповідаючи на питання, чи можуть в Німеччині змінитися настрої щодо допомоги Києву, якщо його наступ не матиме приголомшливого успіху, Клінгбайль наголосив, що у керівній коаліції ФРН та опозиційній ХДС/ХСС "ніхто не вагається" щодо підтримки України.

"Ми повинні завжди давати зрозуміти, що Путін не зупиниться, якщо досягне успіху в Україні. Наші європейські цінності також захищаються в Україні", – резюмував співголова СДПН.

Раніше повідомлялося, що федеральний уряд Німеччини готується оголосити про виділення Україні нового пакета військової допомоги.

За даними опитування дослідницького інституту YouGov, 38% німців вважають, що Німеччина надала Україні вже забагато зброї. На думку 32% опитаних, надані обсяги допомоги – саме такі, як потрібно.