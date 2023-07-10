Лидер СДПГ рассказал, что получит Украина в Вильнюсе вместо вступления в НАТО

Сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль перед саммитом в Вильнюсе 11-12 июля заявил, что Украина не станет членом НАТО, пока продолжается война с Россией.

Об этом, как информирует "Европейская правда", он рассказал в интервью RND.

По его словам, на саммите в Литве Альянс "пошлет четкий сигнал о тесном военном сотрудничестве с Украиной", цель которого – "усилить подготовку украинских солдат и привести Украину к стандартам НАТО".

"Альянс не может принять Украину, пока она находится в состоянии войны, иначе Германия и другие союзники немедленно станут стороной войны", – отметил Клингбайль.

По его мнению, это "все шаги, которые можно сделать уже сейчас, и которые являются полезными для будущего и потенциала сдерживания России".

"Путин ежедневно замечает ожесточенное сопротивление Украины и действительно большую поддержку, которую Европа, США, другие государства предоставляют для того, чтобы Украина могла быть успешной", – добавил он.

Отвечая на вопрос, могут ли в Германии измениться настроения относительно помощи Киеву, если его наступление не будет иметь ошеломляющего успеха, Клингбайль отметил, что в правящей коалиции ФРГ и оппозиционной ХДС/ХСС "никто не колеблется" относительно поддержки Украины.

"Мы должны всегда давать понять, что Путин не остановится, если добьется успеха в Украине. Наши европейские ценности также защищаются в Украине", – резюмировал сопредседатель СДПГ.

Ранее сообщалось, что федеральное правительство Германии готовится объявить о выделении Украине нового пакета военной помощи.

По данным опроса исследовательского института YouGov, 38% немцев считают, что Германия предоставила Украине уже слишком много оружия. По мнению 32% опрошенных, предоставленные объемы помощи – именно такие, как нужно.