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ЗМІ: У "суттєвому" пакеті допомоги від Німеччини не буде ракет Taurus

Понеділок, 10 липня 2023, 15:42

У новому пакеті військової допомоги для України від Німеччини не буде далекобійних ракет Taurus, які Київ просив ще у травні.

Як пише "Європейська правда", про це заявили німецькі урядовці у Берліні, повідомляє Tagesspiegel.

Зазначається, що на саміті НАТО у Вільнюсі Німеччина хоче пообіцяти Україні подальші поставки озброєнь у більших масштабах, однак без ракет Taurus.

"Щодо Taurus немає жодних новин", – зазначили посадовці.

Раніше ЗМІ повідомляли, що на саміті НАТО у Вільнюсі Німеччина оголосить про "дуже суттєву" поставку військової техніки для України.

Наприкінці травня Україна звернулася до уряду Німеччини з проханням про постачання крилатих ракет Taurus із дальністю дії до 500 кілометрів. 

Експерт з питань оборони, депутат Бундестагу від Вільної демократичної партії Александр Мюллер заявив, що Німеччина повинна задовольнити прохання України про постачання крилатих далекобійних ракет Taurus, однак позиція німецької влади "залишається стриманою".

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