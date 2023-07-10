ЗМІ: У "суттєвому" пакеті допомоги від Німеччини не буде ракет Taurus

У новому пакеті військової допомоги для України від Німеччини не буде далекобійних ракет Taurus, які Київ просив ще у травні.

Як пише "Європейська правда", про це заявили німецькі урядовці у Берліні, повідомляє Tagesspiegel.

Зазначається, що на саміті НАТО у Вільнюсі Німеччина хоче пообіцяти Україні подальші поставки озброєнь у більших масштабах, однак без ракет Taurus.

"Щодо Taurus немає жодних новин", – зазначили посадовці.

Раніше ЗМІ повідомляли, що на саміті НАТО у Вільнюсі Німеччина оголосить про "дуже суттєву" поставку військової техніки для України.

Наприкінці травня Україна звернулася до уряду Німеччини з проханням про постачання крилатих ракет Taurus із дальністю дії до 500 кілометрів.

Експерт з питань оборони, депутат Бундестагу від Вільної демократичної партії Александр Мюллер заявив, що Німеччина повинна задовольнити прохання України про постачання крилатих далекобійних ракет Taurus, однак позиція німецької влади "залишається стриманою".