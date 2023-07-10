СМИ: В "существенном" пакете помощи от Германии не будет ракет Taurus

В новом пакете военной помощи для Украины от Германии не будет дальнобойных ракет Taurus, которые Киев просил еще в мае.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявили немецкие чиновники в Берлине, сообщает Tagesspiegel.

Отмечается, что на саммите НАТО в Вильнюсе Германия хочет пообещать Украине дальнейшие поставки вооружений в больших масштабах, однако без ракет Taurus.

"По Taurus нет никаких новостей", – отметили чиновники.

Ранее СМИ сообщали, что на саммите НАТО в Вильнюсе Германия объявит об "очень существенной" поставке военной техники для Украины.

В конце мая Украина обратилась к Германии с просьбой о поставках крылатых ракет Taurus с дальностью действия до 500 километров.

Эксперт по вопросам обороны, депутат Бундестага от Свободной демократической партии Александр Мюллер заявил, что Германия должна удовлетворить просьбу Украины о поставках крылатых дальнобойных ракет Taurus, однако позиция немецких властей "остается сдержанной".