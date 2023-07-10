Питання членства Швеції в НАТО вирішене - глава МЗС

Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрьом назвав питання членства його країни в НАТО вирішеним попри те, що Туреччина і Угорщина досі не ратифікували шведську заявку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на SVT.

Глава МЗС зазначив, що процес вступу Швеції до НАТО виявився затяжним, але, за його словами, це лише питання часу, коли Швеція стане повноправним членом Альянсу.

"Ми повинні вважати це питання вирішеним", – сказав він.

Більстрьом зазначив, що саміт у Вільнюсі важливий як для Швеції і її заявки на вступ, так і для НАТО як організації.

Він додав, що ніхто не ставить під сумнів те, що Швеція виконала свої зобов’язання в рамках тристороннього меморандуму, підписаного у Мадриді минулого року, "в тому числі вжила заходів, які зараз призводять до того, що люди, які були активними членами РПК (Робочої партії Курдистану – ред.), отримують покарання в шведських судах".

Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган перед відльотом до Вільнюса заявив, що підтримає членство Швеції в НАТО, якщо ЄС відкриє двері для його країни.

Водночас генсек НАТО Єнс Столтенберг, коментуючи вимогу Ердогана, заявив, що вкрай важливо, щоби сторони дотримувалися домовленостей минулорічного саміту в Мадриді щодо вступу Швеції та Фінляндії в Альянс.