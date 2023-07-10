Вопрос членства Швеции в НАТО решен - глава МИД

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрём назвал вопрос членства его страны в НАТО решенным, несмотря на то, что Турция и Венгрия до сих пор не ратифицировали шведскую заявку.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на SVT.

Глава МИД отметил, что процесс вступления Швеции в НАТО оказался затяжным, но, по его словам, это лишь вопрос времени, когда Швеция станет полноправным членом Альянса.

"Мы должны считать этот вопрос решенным", – сказал он.

Бильстрём отметил, что саммит в Вильнюсе важен как для Швеции и ее заявки на вступление, так и для НАТО как организации.

Он добавил, что никто не ставит под сомнение то, что Швеция выполнила свои обязательства в рамках трехстороннего меморандума, подписанного в Мадриде в прошлом году, "в том числе приняла меры, которые сейчас приводят к тому, что люди, которые были активными членами РПК (Рабочей партии Курдистана – ред.), получают наказание в шведских судах".

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган перед отлетом в Вильнюс заявил, что поддержит членство Швеции в НАТО, если ЕС откроет двери для его страны.

В то же время генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя требование Эрдогана, заявил, что крайне важно, чтобы стороны придерживались договоренностей прошлогоднего саммита в Мадриде по вступлению Швеции и Финляндии в Альянс.