Шольц: Членство Швеції в НАТО не пов'язане зі вступом Туреччини в ЄС

Канцлер Німеччини Олаф Шольц прокоментував заяву президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, який погодився підтримати членство Швеції в НАТО, якщо ЄС відкриє двері для його країни.

Про це німецький канцлер сказав журналістам у Берліні, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Tagesspiegel.

Шольц закликав Ердогана не пов’язувати питання шведської заявки на членство в НАТО із євроінтеграцією Туреччини.

Він наголосив, що ці питання не пов’язані між собою.

Шольц також повторив, що Швеція виконала всі вимоги для вступу до НАТО.

"Я сподіваюся, що ми незабаром досягнемо успіху в тому, щоб Швеція стала членом НАТО", – додав він.

Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган перед відльотом до Вільнюса заявив, що підтримає членство Швеції в НАТО, якщо ЄС відкриє двері для його країни.

Водночас генсек НАТО Єнс Столтенберг, коментуючи вимогу Ердогана, заявив, що вкрай важливо, щоби сторони дотримувалися домовленостей минулорічного саміту в Мадриді щодо вступу Швеції та Фінляндії в Альянс.