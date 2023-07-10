Шольц: Членство Швеции в НАТО не связано со вступлением Турции в ЕС

Канцлер Германии Олаф Шольц прокомментировал заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который согласился поддержать членство Швеции в НАТО, если ЕС откроет двери для его страны.

Об этом немецкий канцлер сказал журналистам в Берлине, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Tagesspiegel.

Шольц призвал Эрдогана не связывать вопрос шведской заявки на членство в НАТО с евроинтеграцией Турции.

Он подчеркнул, что эти вопросы не связаны между собой.

Шольц также повторил, что Швеция выполнила все требования для вступления в НАТО.

"Я надеюсь, что мы вскоре добьемся успеха в том, чтобы Швеция стала членом НАТО", – добавил он.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган перед отлетом в Вильнюс заявил, что поддержит членство Швеции в НАТО, если ЕС откроет двери для его страны.

В то же время генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя требование Эрдогана, заявил, что крайне важно, чтобы стороны придерживались договоренностей прошлогоднего саммита в Мадриде по вступлению Швеции и Финляндии в Альянс.