Байден хоче розблокувати F-16 для Туреччини, щоб та пустила Швецію в НАТО

Президент США Джо Байден прагне досягти домовленості з Туреччиною про схвалення вступу Швеції в Північноатлантичний Альянс в обмін на розблокування продажу Анкарі американських винищувачів F-16.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в матеріалі The Guardian.

Зв'язок між членством Швеції в НАТО та вимогою Туреччини до Конгресу США дозволити продаж винищувачів F-16, а також умови, на яких цей продаж був би дозволений, став очевидним протягом вихідних.

Анкара тривалий час вимагає дозволу на купівлю винищувачів F-16, проти чого виступає американський Конгрес через ворожість Туреччини до Греції та купівлю нею російської системи протиповітряної оборони.

На вихідних після переговорів з турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом Байден заявив, що підтримує продаж F-16 Туреччині, але відповідне рішення мають ухвалювати саме американські законодавці.

Шестеро з них, вочевидь сигналізуючи можливу підтримку такому рішенню, скерували листа держсекретареві США Ентоні Блінкену з проханням створити механізм моніторингу з тим, щоб Туреччина не використовувала F-16 для порушення грецького суверенітету в Егейському морі.

Греція також прагне гарантій того, що F-16 не будуть використані проти Афін у межах багаторічної суперечки з Туреччиною про морські води в Егейському морі, коли турецькі літаки постійно пролітають над грецькими островами, порушуючи їхній суверенітет.

Але в понеділок Ердоган несподівано заявив, що підтримає членство Швеції в НАТО, якщо ЄС відкриє двері для його країни.

Водночас генсек НАТО Єнс Столтенберг, коментуючи вимогу Ердогана, заявив, що вкрай важливо, щоби сторони дотримувалися домовленостей минулорічного саміту в Мадриді щодо вступу Швеції та Фінляндії в Альянс.