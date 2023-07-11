НАТО та Південна Корея заснували нове двостороннє партнерство в 11 сферах

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг та президент Південної Кореї Юн Сок Йоль оголосили про заснування нового двостороннього партнерства для співпраці в 11 сферах.

Про це, як передає "Європейська правда", інформує агентство Yonhap із посиланням на офіс президента азійської країни.

Зазначається, що під час зустрічі в кулуарах саміту НАТО у Вільнюсі сторони ухвалили Індивідуальну програму партнерства (ITPP), яка серед інших стосується боротьби з тероризмом, нерозповсюдження ядерної зброї, новітніх технологій та кіберзахисту.

Партнерство також передбачає створення консультативного органу для посилення антитерористичних можливостей Південної Кореї й НАТО, сприяння участі Південної Кореї в антитерористичних навчаннях і робочих групах НАТО, а також практичну співпрацю з метою забезпечення оперативної сумісності між військовими Південної Кореї та навчаннями під проводом НАТО.

Юн наголосив на важливості тісної співпраці між країнами Індо-Тихоокеанського регіону, такими як Південна Корея, Японія, Австралія і Нова Зеландія, а також НАТО "у час, коли безпека в Атлантиці та безпека в Індо-Тихоокеанському регіоні не можуть бути відокремлені".

Столтенберг підтримав його слова, назвавши Південну Корею "дуже цінним партнером НАТО", а також додав, що "те, що відбувається в Індо-Тихоокеанському регіоні, має значення для Європи, а те, що відбувається в Європі, має значення для Індо-Тихоокеанського регіону".

Раніше повідомлялося, що до Польщі прибули перші два надзвукові бойові літаки FA-50, які країна закупила у Південній Кореї.

Перед цим стало відомо, що саміт Північноатлантичного альянсу, як очікується, не досягне прогресу щодо розширення своєї присутності в Азійському регіоні через позицію Франції, яка продовжує блокувати відкриття офісу НАТО в Японії.