НАТО и Южная Корея основали новое двустороннее партнерство в 11 сферах

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявили об учреждении нового двустороннего партнерства для сотрудничества в 11 сферах.

Об этом, как передает "Европейская правда", информирует агентство Yonhap со ссылкой на офис президента азиатской страны.

Отмечается, что во время встречи в кулуарах саммита НАТО в Вильнюсе стороны приняли Индивидуальную программу партнерства (ITPP), которая среди прочих касается борьбы с терроризмом, нераспространения ядерного оружия, новейших технологий и киберзащиты.

Партнерство также предусматривает создание консультативного органа для усиления антитеррористических возможностей Южной Кореи и НАТО, содействие участию Южной Кореи в антитеррористических учениях и рабочих группах НАТО, а также практическое сотрудничество с целью обеспечения оперативной совместимости между военными Южной Кореи и учениями под руководством НАТО.

Юн подчеркнул важность тесного сотрудничества между странами Индо-Тихоокеанского региона, такими как Южная Корея, Япония, Австралия и Новая Зеландия, а также НАТО "во время, когда безопасность в Атлантике и безопасность в Индо-Тихоокеанском регионе не могут быть отделены".

Столтенберг поддержал его слова, назвав Южную Корею "очень ценным партнером НАТО", а также добавил, что "то, что происходит в Индо-Тихоокеанском регионе, имеет значение для Европы, а то, что происходит в Европе, имеет значение для Индо-Тихоокеанского региона".

Ранее сообщалось, что в Польшу прибыли первые два сверхзвуковых боевых самолета FA-50, которые страна закупила в Южной Корее.

Перед этим стало известно, что саммит Североатлантического альянса, как ожидается, не достигнет прогресса по расширению своего присутствия в Азиатском регионе из-за позиции Франции, которая продолжает блокировать открытие офиса НАТО в Японии.