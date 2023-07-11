Страны "Большой семерки" примут совместную декларацию о гарантиях в сфере безопасности для Украины после наступления мира.

Об этом сказал журналистам в Вильнюсе канцлер Германии Олаф Шольц, его цитирует DW, пишет "Европейская правда".

"Для нас важно, чтобы были обещания безопасности для Украины, которые могут быть эффективными после наступления мира. И для этого мы также сейчас заключим необходимые договоренности, в плане того, что нужно в мирной ситуации", – сказал он.

По его словам, "государства G7 заключат здесь совместную декларацию, в которой это будет выражено, и которую затем поддержат отдельные страны в очень конкретных сроках", – сказал он.

По данным агентства Bloomberg, декларация, которая имеет целью предоставить Украине долгосрочные гарантии безопасности, все еще находится на стадии обсуждения, и до ее объявления содержание и подписанты могут измениться.

Обсуждаемые обязательства в целом отражают поддержку, которую сейчас получает Украина, и в то же время имеют целью увеличить ее и поставить страну на более устойчивую основу для сдерживания будущих атак РФ, пишет агентство.

Лидеры G-7 также пообещали немедленно проконсультироваться с Украиной относительно шагов, которые следует предпринять в случае будущих атак России, отметил один из источников агентства. Между тем союзники будут продолжать оказывать Украине финансовую поддержку для удовлетворения ее насущных потребностей и снова обязуются поддерживать ее усилия по реконструкции и восстановлению.

Ранее СМИ сообщали, что небольшая группа государств НАТО ведет "душераздирающие переговоры в последнюю минуту" с целью завершить работу над декларацией о гарантиях безопасности для Украины накануне саммита НАТО в Литве 11-12 июля.

Об ожидаемых решениях по Украине читайте в статье "Зеленый свет Швеции, желтый – Украине: Саммит НАТО готовит исторические решения для вступления новых членов".