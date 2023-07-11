У НАТО заявили, що не прагнуть конфронтації з РФ і хочуть зберігати відкритими канали зв'язку

Лідери НАТО на саміті у Вільнюсі заявили, що прагнуть стабільності і передбачуваності у відносинах з Росією.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у комюніке саміту НАТО у Вільнюсі.

У НАТО зазначають, що не прагнуть конфронтації з РФ і не становлять для неї жодної загрози.

Також у документі наголошується, що враховуючи ворожу політику РФ, Альянс не може вважати її своїм партнером.

"Будь-які зміни у наших відносинах залежать від того, чи припинить Росія свою агресивну поведінку і чи буде вона повністю дотримуватись міжнародного права. Ми, як і раніше, готові зберігати відкриті канали зв'язку з Москвою для управління та пом'якшення ризиків, запобігання ескалації та підвищення прозорості", – йдеться у комюніке.

Також в НАТО продовжать консультуватися та оцінювати наслідки політики і дій Росії для безпеки Альянсу, а також реагувати на російські загрози і ворожі дії "спільно і відповідально".

У цьому ж документі лідери НАТО засудили ядерну риторику Росії і застерегли, що будь-яке застосування Росією ядерної зброї матиме серйозні наслідки.

Нагадаємо, президент Литви Гітанас Науседа закликав НАТО відмовитися від своїх обмежень щодо створення постійних оборонних баз поблизу російських кордонів.