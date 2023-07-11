В НАТО заявили, что не стремятся к конфронтации с РФ и хотят сохранять открытыми каналы связи

Лидеры НАТО на саммите в Вильнюсе заявили, что стремятся к стабильности и предсказуемости в отношениях с Россией.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в коммюнике саммита НАТО в Вильнюсе.

В НАТО отмечают, что не стремятся к конфронтации с РФ и не представляют для нее никакой угрозы.

Также в документе отмечается, что учитывая враждебную политику РФ, Альянс не может считать ее своим партнером.

"Любые изменения в наших отношениях зависят от того, прекратит ли Россия свое агрессивное поведение и будет ли она полностью соблюдать международное право. Мы по-прежнему готовы сохранять открытые каналы связи с Москвой для управления и смягчения рисков, предотвращения эскалации и повышения прозрачности", – говорится в коммюнике.

Также в НАТО продолжат консультироваться и оценивать последствия политики и действий России для безопасности Альянса, а также реагировать на российские угрозы и враждебные действия "совместно и ответственно".

В этом же документе лидеры НАТО осудили ядерную риторику России и предостерегли, что любое применение Россией ядерного оружия будет иметь серьезные последствия.

Напомним, президент Литвы Гитанас Науседа призвал НАТО отказаться от своих ограничений по созданию постоянных оборонительных баз вблизи российских границ.