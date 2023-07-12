У Білому домі пояснили, чому Україну не запросили до НАТО: Ми не готові

Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван пояснив, чому на саміті НАТО у Вільнюсі Україну не запросили до членства в Альянсі.

Про це він заявив в інтерв'ю CNN, повідомляє "Європейська правда".

"Альянс в один голос заявив вчора ввечері, що ми з нетерпінням чекаємо на майбутнє з Україною в НАТО. Ми будемо працювати з Україною на шляху до НАТО. Але ми не готові запросити Україну сьогодні", – сказав Салліван, додавши, що президент України Володимир Зеленський, "очевидно, має інший погляд на це".

За його словами, президент США Джо Байден під час зустрічі із Зеленським "буде відвертим", але також планує "уважно вислухати" українського лідера після того, як він висловив розчарування рішенням НАТО щодо України.

Салліван додав, що розуміє бажання України стати членом НАТО "якомога швидше" і зазначив, що ситуація є "динамічною".

Як відомо, досі представники держав-членів Альянсу наполягали на вимогах щодо реформ для вступу України. Зокрема, Німеччина заявляє про потребу виконання зобов’язань попри незадоволення Зеленського.

Сам Зеленський вважає, що умови вступу України до НАТО, висунуті членами Альянсу у рішенні саміту, є безпековими. Коментуючи рішення НАТО про те, що запрошення до вступу надійде тільки після "виконання умов", Зеленський запевнив, що у нього є своє розуміння того, коли це станеться.

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