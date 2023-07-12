В Белом доме объяснили, почему Украину не пригласили в НАТО: Мы не готовы

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан объяснил, почему на саммите НАТО в Вильнюсе Украину не пригласили к членству в Альянсе.

Об этом он заявил в интервью CNN, сообщает "Европейская правда".

"Альянс в один голос заявил вчера вечером, что мы с нетерпением ждем будущего с Украиной в НАТО. Мы будем работать с Украиной на пути к НАТО. Но мы не готовы пригласить Украину сегодня", – сказал Салливан, добавив, что у президента Украины Владимира Зеленского, "очевидно, другой взгляд на это".

По его словам, президент США Джо Байден во время встречи с Зеленским "будет откровенным", но также планирует "внимательно выслушать" украинского лидера после того, как он выразил разочарование решением НАТО по Украине.

Салливан добавил, что понимает желание Украины стать членом НАТО "как можно скорее" и отметил, что ситуация является "динамичной".

Как известно, до сих пор представители государств-членов Альянса настаивали на требованиях по реформам для вступления Украины. В частности, Германия заявляет о необходимости выполнения обязательств, несмотря на недовольство Зеленского.

Сам Зеленский считает, что условия вступления Украины в НАТО, выдвинутые членами Альянса в решении саммита, касаются безопасности. Комментируя решение НАТО о том, что приглашение к вступлению поступит только после "выполнения условий", Зеленский заверил, что у него есть свое понимание того, когда это произойдет.

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