Воллес про членство України в НАТО: питання не "чи вступить", а "коли"

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що в НАТО існує "повне прийняття" майбутнього членства України в Альянсі, єдине питання – коли це станеться.

Про це він сказав на експертному форумі на полях саміту НАТО, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

"Зараз існує повне визнання того, що Україна приєднається до НАТО. Це вже не питання "чи вступить", а питання "коли". І я розумію нетерпіння президента Зеленського щодо "я хочу графік", але, зрештою, у культурному плані є згода, що Україна вступить до НАТО", – зазначив британський міністр.

Він додав, що Україна отримує перевагу у війні з кожним днем, а продовження агресії дорого коштує Росії.

Як відомо, досі представники держав-членів Альянсу наполягали на вимогах щодо реформ для вступу України. Зокрема, Німеччина заявляє про потребу виконання зобов’язань попри незадоволення Зеленського.

Сам Зеленський вважає, що умови вступу України до НАТО, висунуті членами Альянсу у рішенні саміту, є безпековими. Коментуючи рішення НАТО про те, що запрошення до вступу надійде тільки після "виконання умов", Зеленський запевнив, що у нього є своє розуміння того, коли це станеться.

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