Уоллес о членстве Украины в НАТО: вопрос не "вступит ли", а "когда"

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что в НАТО существует "полное принятие" будущего членства Украины в Альянсе, единственный вопрос – когда это произойдет.

Об этом он сказал на экспертном форуме на полях саммита НАТО, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

"Сейчас существует полное признание того, что Украина присоединится к НАТО. Это уже не вопрос "вступит ли", а вопрос "когда". И я понимаю нетерпение президента Зеленского относительно "я хочу график", но, в конце концов, в культурном плане есть согласие, что Украина вступит в НАТО", – отметил британский министр.

Он добавил, что Украина получает преимущество в войне с каждым днем, а продолжение агрессии дорого стоит России.

Как известно, до сих пор представители государств-членов Альянса настаивали на требованиях по реформам для вступления Украины. В частности, Германия заявляет о необходимости выполнения обязательств, несмотря на недовольство Зеленского.

Сам Зеленский считает, что условия вступления Украины в НАТО, выдвинутые членами Альянса в решении саммита, являются безопасностными. Комментируя решение НАТО о том, что приглашение к вступлению поступит только после "выполнения условий", Зеленский заверил, что у него есть свое понимание того, когда это произойдет.

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