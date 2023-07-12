Зеленський вважає важливим, що "гарантії безпеки" діятимуть до членства України в НАТО

Президент Володимир Зеленський заявив, що вважає дуже важливим, що в спільній декларації "Групи семи" вдалося закріпити, що безпекові зобов’язання діятимуть до вступу України в НАТО.

Про це він сказав під час пресконференції у рамках саміту НАТО, повідомляє кореспондент "Європейської правди" з Вільнюса.

"Я вважаю, що це буде дуже серйозний безпековий союз гарантій. Документи з кожною країною будуть ратифікуватися в парламентах держави. Це серйозний документ, а не Будапештський меморандум" – заявив Зеленський.

За його словами, ці домовленості можуть бути довгостроковими, або діяти недовго, якщо Україна дійде до НАТО швидше.

"Дуже важливий момент, що там в декларації написано: на шляху до НАТО. Я вважаю це дуже важливим моментом, який ми дотиснули" – сказав він.

Як повідомлялося, лідери держав "Групи семи" разом з Україною наразі узгодили не конкретні параметри "гарантій безпеки", а їхню рамку. Конкретні двосторонні договори будуть підписані згодом.

"Сьогодні ми розпочинаємо переговори з Україною з метою формалізації – через двосторонні безпекові зобов'язання і домовленості, узгоджені з цією багатосторонньою рамковою угодою, згідно з нашими відповідними правовими і конституційними вимогами – нашої незмінної підтримки України, яка захищає свій суверенітет і територіальну цілісність, відновлює свою економіку, захищає своїх громадян і прагне до інтеграції в євроатлантичну спільноту" – йдеться у декларації.

За словами президента, до надання Україні так званих "гарантій безпеки", окрім держав "Групи семи", зголосились долучитись ще до пів десятка країн.

Голова офісу президента Андрій Єрмак вважає, що безпекові гарантії від західних партнерів будуть надані згодом, до весни 2024 року, а не на Вільнюському саміті НАТО.

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