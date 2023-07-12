Зеленский считает важным, что "гарантии безопасности" будут действовать до членства Украины в НАТО

Президент Владимир Зеленский заявил, что считает очень важным, что в совместной декларации "Группы семи" удалось закрепить, что обязательства по безопасности будут действовать до вступления Украины в НАТО.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в рамках саммита НАТО, сообщает корреспондент "Европейской правды" из Вильнюса.

"Я считаю, что это будет очень серьезный союз гарантий безопасности. Документы с каждой страной будут ратифицироваться в парламентах государства. Это серьезный документ, а не Будапештский меморандум" – заявил Зеленский.

По его словам, эти договоренности могут быть долгосрочными, или действовать недолго, если Украина дойдет до НАТО быстрее.

"Очень важный момент, что там в декларации написано: на пути в НАТО. Я считаю это очень важным моментом, который мы дожали" – сказал он.

Как сообщалось, лидеры государств "Группы семи" вместе с Украиной пока согласовали не конкретные параметры "гарантий безопасности", а их рамку. Конкретные двусторонние договоры будут подписаны позже.

"Сегодня мы начинаем переговоры с Украиной с целью формализации – через двусторонние обязательства по безопасности и договоренности, согласованные с этим многосторонним рамочным соглашением, согласно нашим соответствующим правовым и конституционным требованиям – нашей неизменной поддержки Украины, которая защищает свой суверенитет и территориальную целостность, восстанавливает свою экономику, защищает своих граждан и стремится к интеграции в евроатлантическое сообщество", – говорится в декларации.

По словам президента, к предоставлению Украине так называемых "гарантий безопасности", кроме государств "Группы семи", согласились присоединиться еще до полдесятка стран.

Глава офиса президента Андрей Ермак считает, что гарантии безопасности от западных партнеров будут предоставлены позже, до весны 2024 года, а не на Вильнюсском саммите НАТО.

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