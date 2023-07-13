У Держдепі розповіли, як США поставились до критики Зеленського щодо рішень НАТО

У Державному департаменті заявляють, що Україна та США залишаються друзями, а відносини між країнами міцні як ніколи.

Про це в ефірі Радіо Свобода сказала офіційна представниця Держдепартаменту США Андреа Калан.

Вона коментувала інформацію, що з’явилася в ЗМІ, про те, що на саміті НАТО у Вільнюсі делегація США нібито розлютилася через твіт президента України Володимира Зеленського, у якому той розкритикував Альянс за нерішучість.

Калан зазначила, що у США з розумінням ставляться до слів Зеленського, оскільки він робить усе можливе, щоб захистити Україну від російської агресії.

"Ми усі розуміємо, що Зеленський робить все можливе, щоб захищати свою країну і щоб Україна мала зброю та допомогу. Ми розуміємо, що він хоче по максимуму. Була можливість під час зустрічі Зеленського і Байдена за зачиненими дверима обговорити реальну ситуацію. Я можу сказати, що ми дуже гарні друзі та розуміємо одне одного", – зауважила представниця Держдепу.

Нагадаємо, дорогою до Вільнюса на саміт НАТО Зеленський написав у Twitter, що наразі серед союзників немає готовності ані запросити Україну в НАТО, ані зробити її членом Альянсу.

За даними ЗМІ, українська делегація намагалась таким чином вплинути на хід дискусій у межах НАТО, але реакція була зворотною. Особливо роздратувались США, яких про допис у соцмережах не попереджали, що змусило втрутитись британську й частково німецьку делегацію.

Коли Зеленський прибув на саміт у вівторок увечері, його відверто розкритикували інші лідери. Під час спільної вечері його закликали "охолонути" й оцінити весь пакет рішень щодо України, додає видання.

Уже в середу Зеленський радикально змінив думку про рішення НАТО щодо України. Він пізніше пояснив, що й досі вважає формулювання декларації "абсурдними", але висловив упевненість, що Альянс не буде висувати політичні вимоги для запрошення України до вступу в НАТО.

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