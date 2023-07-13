В Госдепе рассказали, как США отнеслись к критике Зеленского по решениям НАТО

В Государственном департаменте заявляют, что Украина и США остаются друзьями, а отношения между странами крепки как никогда.

Об этом в эфире Радио Свобода сказала официальный представитель Госдепартамента США Андреа Калан.

Она прокомментировала появившуюся в СМИ информацию о том, что на саммите НАТО в Вильнюсе делегация США якобы разозлилась из-за твита президента Украины Владимира Зеленского, в котором тот раскритиковал Альянс за нерешительность.

Калан отметила, что в США с пониманием относятся к словам Зеленского, поскольку он делает все возможное, чтобы защитить Украину от российской агрессии.

"Мы все понимаем, что Зеленский делает все возможное, чтобы защищать свою страну и чтобы Украина получала оружие и помощь. Мы понимаем, что он хочет по максимуму. Была возможность во время встречи Зеленского и Байдена за закрытыми дверями обсудить реальную ситуацию. Я могу сказать, что мы очень хорошие друзья и понимаем друг друга", – отметила представитель Госдепа.

Напомним, по дороге в Вильнюс на саммит НАТО Зеленский написал в Twitter, что сейчас среди союзников нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом Альянса.

По данным СМИ, украинская делегация пыталась таким образом повлиять на ход дискуссий в рамках НАТО, но реакция была обратной. Особенно разозлились США, которых о сообщении в соцсетях не предупреждали, что заставило вмешаться британскую и частично немецкую делегацию.

Когда Зеленский прибыл на саммит во вторник вечером, его откровенно раскритиковали другие лидеры. Во время совместного ужина его призвали "остыть" и оценить весь пакет решений по Украине, добавляет издание.

Уже в среду Зеленский радикально изменил мнение о решении НАТО по Украине. Он позже объяснил, что до сих пор считает формулировки декларации "абсурдными", но выразил уверенность, что Альянс не будет выдвигать политические требования для приглашения Украины к вступлению в НАТО.

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