Генсек НАТО не встревожен тем, что Турция отложила ратификацию вступления Швеции на осень

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не обеспокоен тем, что Турция после обещания разблокировать вступление Швеции в Альянс отложила ратификацию на осень.

Об этом сообщает SVT, пишет "Европейская правда".

В интервью шведским СМИ Йенс Столтенберг сказал, что очень доволен сдвигами, которых удалось достичь в переговорах о вступлении Швеции, и что это "неделя радости".

Он не видит тревожных сигналов в том, что Анкара решила отложить голосование в парламенте по этому вопросу на октябрь 2023 года.

"Конечно, должна состояться процедура в парламенте Турции, и я не могу спрогнозировать, сколько времени это займет. Но во всех парламентах – нормально, когда процедуры занимают какое-то время", – отметил генсек НАТО.

Напомним, в понедельник после встречи лидеров Турции, Швеции и генсека НАТО Йенс Столтенберг заявил, что президент Турции согласился разблокировать вступление Швеции, а Стокгольм будет оказывать Анкаре помощь в сближении с ЕС.

В то же время турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает подать протокол о ратификации членства Швеции в НАТО после открытия парламента, что произойдет не раньше осени.

Глава МИД Швеции верит, что при наличии политической воли турецкий парламент может решить вопрос и раньше.

Как известно, помимо Турции, вступление Швеции еще не ратифицировала Венгрия. Премьер Швеции верит, что теперь, когда "вето" Турции снято, Венгрия не станет препятствием.