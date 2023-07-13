Глава МЗС Швеції: Анкара за бажання може погодити вступ у НАТО і раніше осені

Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрьом заявив, що за наявності політичної волі Туреччина може ратифікувати вступ Швеції у НАТО і раніше, ніж закінчиться літня перерва парламенту.

Його заяву наводить SVT, пише "Європейська правда".

Більстрьом сказав, що названі президентом Туреччини часові рамки – "не раніше жовтня" – не є абсолютно незмінною обставиною.

"Я скористався нагодою поговорити з моїм колегою, главою МЗС Туреччини, перед завершенням саміту у Вільнюсі, та за підсумками впевнився, що парламент Туреччини можуть терміново скликати на засідання, навіть під час літньої перерви – яка ще не почалася", – зазначив міністр.

"Прем’єр Ульф Крістерссон, президент Ердоган і генсек НАТО Єнс Столтенберг домовилися, що ратифікація має відбутися "якнайшвидше", тож саме цього нам слід дотримуватися", – додав Тобіас Більстрьом.

Нагадаємо, генсек НАТО сказав, що не стурбований заявою Ердогана про те, що парламент розгляне питання про вступ Швеції у НАТО не раніше осені, хоча формально Туреччина вже погодилася зняти вето.

Як відомо, окрім Туреччини, вступ Швеції ще не ратифікувала Угорщина. Прем’єр Швеції вірить, що тепер, коли "вето" Туреччини зняте, Угорщина не стане перешкодою.